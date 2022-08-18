Aydın yerel haberi: Türk Kızılay Efeler Şubesi'nden lokma hayrı

Türk Kızılay Efeler Şubesi, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıldönümünde hayatını kaybedenler için lokma hayrı gerçekleştirdi.

17 Ağustos Marmara Depremi'nin 23. yıl dönümü sebebiyle Türk Kızılay Efeler Şubesi, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Bey Camii önünde lokma hayrı gerçekleştirdi. Marmara depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar ile ilgili lokma hayrı sonrasında açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Efeler Şube Başkanı Emrah Yavuz, "Marmara Depremi üzerinden tam 23 yıl geçti. Türkiye tarihinin ikinci en büyük depremi olarak hafızalara kazındı. Resmi kayıtlara göre 18 bin 373 vatandaşımız deprem sonrasında hayatını kaybetti. 23 yıl önce olduğu gibi bugünde, yarında Türk Kızılay olarak ülkemizde, yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlarda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Türk Kızılay Efeler Şubesi olarak hayatını kaybeden kıymetli vatandaşlarımız için gerçekleştirdiğimiz lokma hayrında emeği geçenlere teşekkür ediyorum, bu vesileyle depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara baş sağlığı diliyorum. Türkiye'nin gururu insanlığın umudu sloganımızla kıymetli vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her an yanındayız" dedi. - AYDIN