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Aydın yerel haberi | Karadeniz'deki palamut bolluğu Aydın'a yansıdı

Yerel Haberler

Aydın yerel haberi | Karadeniz'deki palamut bolluğu Aydın'a yansıdı

Aydın haberi: Balık sezonunun açılması ile birlikte tezgahlarda bolluk yaşanmaya başlanırken, Karadeniz bölgesinde yaşanan palamut bolluğu Aydın'a da yansıdı.

Balık sezonunun açılması ile birlikte tezgahlarda bolluk yaşanmaya başlanırken, Karadeniz bölgesinde yaşanan palamut bolluğu Aydın'a da yansıdı. Tanesi ortalama 1 kilo gelen palamutlar, vatandaşlar tarafından ilgi görürken, palamutun kilosu 50 TL'den alıcı buluyor.

Geçtiğimiz Eylül ayında açılan balık sezonu ile birlikte, bu yıl Karadeniz'de yaşanan palamut bolluğu Aydın'a da yansıdı. Çeşit çeşit balıklar ile süslenen tezgahların favorisi ise palamut oldu. Aydın'da bulunan vatandaşlar da balıktan vazgeçemezken, tanesi ortalama 1 kilo gelen palamutun kilosu 50 TL'den alıcı buluyor.

Aydın'da 35 yıldır balıkçılık yapan Yaşar Kaplan, Karadeniz'e yaşanan palamut bereketinin ülke genelinde bolluğa sebep olduğunu ifade ederek "Bu yıl balık sezonunda Karadeniz'de yaşanan palamut bereketi tüm ülkede bolluğa sebep oluyor. Bu sebeple vatandaşlarımız palamutu tercih ediyor. Tanesi ortalama 1 kilo gelen palamut 50 TL, sardalyalar ise 30 ila 50 TL arasında değişiyor. Yağışların başlaması ve havanın soğumasını bekliyoruz. Türkiye'de havalar soğumazsa balıkların Rusya tarafına kaçma ihtimali yüksek. Şu anda mevsim ve balık bolluğu güzel" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karadeniz Eylül Aydın Yerel Haberler

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