Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın yerel haberi | Ağrılı başkandan Aydın'daki taksi tarifelerine tepki

Yerel Haberler

Aydın yerel haberi | Ağrılı başkandan Aydın'daki taksi tarifelerine tepki

Aydın yerel yerel haberine göre Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Aydın'daki taksi tarifelerine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Aydın'daki taksi tarifelerine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Aydın'daki taksi tarifelerinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Aydın'ın Kuşadası ilçesine geliş ve gidiş fiyatlarının farklı olduğunu iddia eden Başkan Sayan, taksilerin denetlenmesi çağırısında bulundu. Yaşadığı sorunu sosyal medya üzerinden paylaşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, paylaşımında "İzmir Havalimanı'ndan Kuşadası'na taksi 650 TL, Kuşadası'ndan İzmir Havalimanı'na 950 TL yazıyor. Yol, güzergah, mesafe aynı. Sebebini sorduğunuzda Aydın taksi tarifesi ile İzmir taksi tarifesi farklıymış. Peki, yakıt fiyatları iki ilde aynı olduğuna göre bu fark niye. Denetim şart" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Savcı Sayan Aydın Ağrı Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title