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Aydın Yenipazar'da Yörük Ali Efe için 75'inci ölüm yıl dönümü anma töreni düzenlendi

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Aydın Yenipazar'da Yörük Ali Efe için 75'inci ölüm yıl dönümü anma töreni düzenlendi
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Yörük Ali Efe, vefatının 75'inci yıl dönümünde Yenipazar'daki müzede düzenlenen programın ardından kabri başında anıldı. Aydın Valisi Dr. Osman Varol'un da katıldığı anma programında, Milli Mücadele kahramanlarının hatıralarının yaşatılmasına vurgu yapıldı.

Aydın'ın Milli Mücadele dönemindeki simge isimlerinden Yörük Ali Efe, vefatının 75'inci yıl dönümünde düzenlenen programla kabri başında anıldı.

Milli Mücadele'nin Aydın cephesinde Kuva-yi Milliye hareketinin öne çıkan isimlerinden Yörük Ali Efe için anma programı düzenlendi. Yenipazar'daki Yörük Ali Efe Evi Müzesi'nde gerçekleştirilen programın ardından Yörük Ali Efe'nin kabri başında anma töreni yapıldı. Programa Aydın Valisi Dr. Osman Varol da katıldı. Törende, Milli Mücadele yıllarında Aydın ve çevresinde yürütülen bağımsızlık mücadelesinde önemli rol üstlenen Yörük Ali Efe anıldı. Yörük Ali Efe, işgal yıllarında Aydın'da Kuva-yi Milliye hareketinin sembol isimlerinden biri olarak mücadele etti. Anma programında, Milli Mücadele kahramanlarının hatıralarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapıldı. Program, Yörük Ali Efe ve Milli Mücadele'de hayatını kaybeden kahramanların anılmasıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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