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Aydın Yenipazar'da teknoloji bağımlılığı konferansı 5 Kasım 2026'da yapılacak

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Aydın Yenipazar'da teknoloji bağımlılığı konferansı 5 Kasım 2026'da yapılacak
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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek için 5 Kasım 2026'da konferans düzenlenecek. Yenipazar Anadolu Lisesi'ndeki etkinliğe konuşmacı olarak Doç. Dr. Mutlu Adak katılacak; teknolojinin birey, aile ve toplum üzerindeki etkileri ele alınacak.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla Doç. Dr. Mutlu Adak'ın katılımıyla konferans düzenlenecek.

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bağımlılıkla Mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen etkinlik, 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 11.00'de Yenipazar Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilecek. Doç. Dr. Mutlu Adak'ın konuşmacı olarak katılacağı konferansta, teknoloji bağımlılığı yalnızca ekran başında geçirilen süre üzerinden değil, birey, aile ve toplum üzerindeki etkileriyle birlikte ele alınacak. Dijital dünyanın günlük yaşamda oluşturduğu değişimler, azalan yüz yüze iletişim ve teknoloji kullanımının alışkanlıklar üzerindeki etkileri de etkinliğin gündeminde olacak. Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, teknolojiden tamamen uzaklaşmanın değil, teknolojiyi bilinçli ve kontrollü kullanmanın önemine dikkat çekilerek, vatandaşlar farkındalık etkinliğine davet edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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