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Vali Varol, Nazilli'de incelemelerde bulundu

Vali Varol, Nazilli'de incelemelerde bulundu
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Aydın Valisi Osman Varol, Nazilli'de kaymakam ve kurum müdürleriyle toplantı yaparak ilçedeki çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi aldı. Ardından Sümerbank Basma Fabrikası'nı ziyaret ederek tarihi mirasın korunmasına vurgu yaptı.

Aydın Valisi Osman Varol, Nazilli'de incelemelerde bulunarak, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aydın'da ilçe ziyaretlerine devam eden Vali Varol'un son durağı Nazilli oldu. Vali Varol, Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan'la görüştü. Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan ve ilçe kurum müdürlerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda ilçede yürütülen çalışmalar, devam eden yatırımlar ve vatandaşlarımıza sunulan kamu hizmetleri ele alındı. Vali Varol, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak Kaymakam Kan ve kurum müdürlerine de çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantının ardından Vali Varol, Cumhuriyetimizin sanayileşme vizyonunun simge eserlerinden ve ülkemizin ilk basma fabrikalarından biri olan Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası'nı ziyaret etti. Günümüzde Adnan Menderes Üniversitesi Sümer Yerleşkesi olarak kullanılan ve Türk sanayi tarihinin önemli mirasları arasında yer alan alanda incelemelerde bulunan Vali Varol, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette; yerleşkenin sahip olduğu tarihi, kültürel ve endüstriyel mirasın korunarak yaşatılmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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