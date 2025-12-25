Haberler

Vali Canbolat: "Merhametin hakim olduğu bir dünyaya vesile olmasını arzu ediyoruz"

Vali Canbolat: 'Merhametin hakim olduğu bir dünyaya vesile olmasını arzu ediyoruz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu mübarek gecenin kardeşlik, adalet ve merhametle dolu bir dünya getirmesini temenni etti. Duaların kabul olması ve toplumda sevgi, saygı ile hoşgörünün hakim olması dileğinde bulundu.

Tüm vatandaşların Regaip Kandili'ni kutlayan Aydın Valisi Yakup Canbolat; "Bu mübarek gecenin geleceğe umutla bakılan, adaletin, merhametin ve kardeşliğin hakim olduğu bir dünyaya vesile olmasını arzu ediyoruz" dedi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Regaip Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Kandillerin umutların yeşerdiği müstesna gecelerden olduğuna vurgu yapan Vali Canbolat, mesajında "Rahmet, bereket ve mağfiretin gönüllere dolduğu, mübarek üç ayların habercisi Regaip Kandili'ne erişmenin manevi huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu müstesna gece, kalplerin arındığı, niyetlerin tazelendiği, duaların semaya yükseldiği ve umutların yeniden yeşerdiği kutlu bir zaman dilimidir. Regaip Kandili'nin, bizlere affı, merhameti, paylaşmayı ve kardeşliği yeniden hatırlatmasını temenni ediyoruz. Bu anlamlı gecenin, bireysel ve toplumsal hayatımızda sevgi, saygı ve hoşgörüyü hakim kılmasını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek toplumsal dayanışma ruhumuzu pekiştirmesini diliyoruz. Manevi iklimiyle gönüllerimizi kuşatan Regaip Kandili'nin, kırgınlıkların sona ermesine, kalplerin yumuşamasına ve ortak değerler etrafında kenetlenmemize vesile olmasını niyaz ediyoruz. Regaip Kandili'nin, başta şehrimiz olmak üzere aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve esenlik getirmesini, ülkemizin birlik ve dirliğinin daim olmasına katkı sunmasını Yüce Allah'tan diliyoruz. Bu mübarek gecede yapılan duaların kabul olmasını temenni ediyor, geleceğe umutla bakılan, adaletin, merhametin ve kardeşliğin hakim olduğu bir dünyaya vesile olmasını arzu ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Regaip Kandili'nin hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin kandilini en kalbi duygularımızla tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
Sadettin Saran alarmı! Adliye önünde dikkat çeken hareketlilik

Adliyede Saran hareketliliği! Onlarca polis ve TOMA bekliyor
Şeytani plan! Kilolarca uyuşturucuyu hayvanların karın boşluklarına yerleştirmişler

Şeytani plan! Hayvanlardaki dikiş izlerini gören polis düğmeye bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu

Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu! Paraya para demiyor
Muğla'da jandarmadan büyük baskın: 1 ton sahte içki piyasaya sürülmeden ele geçirildi

Damacanalara doldurmuşlar, piyasaya sürülmeden yakalandı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı

İşte Rezan Epözdemir'in para aktardığı ünlü isimler
Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu

Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu! Paraya para demiyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu karar şirketlere rahat nefes aldıracak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu karar şirketlere rahat nefes aldıracak
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti

Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürüp aynı tabancayla intihar etti