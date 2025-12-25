Vali Canbolat: 'Merhametin hakim olduğu bir dünyaya vesile olmasını arzu ediyoruz'

Tüm vatandaşların Regaip Kandili'ni kutlayan Aydın Valisi Yakup Canbolat; "Bu mübarek gecenin geleceğe umutla bakılan, adaletin, merhametin ve kardeşliğin hakim olduğu bir dünyaya vesile olmasını arzu ediyoruz" dedi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Regaip Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Kandillerin umutların yeşerdiği müstesna gecelerden olduğuna vurgu yapan Vali Canbolat, mesajında "Rahmet, bereket ve mağfiretin gönüllere dolduğu, mübarek üç ayların habercisi Regaip Kandili'ne erişmenin manevi huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu müstesna gece, kalplerin arındığı, niyetlerin tazelendiği, duaların semaya yükseldiği ve umutların yeniden yeşerdiği kutlu bir zaman dilimidir. Regaip Kandili'nin, bizlere affı, merhameti, paylaşmayı ve kardeşliği yeniden hatırlatmasını temenni ediyoruz. Bu anlamlı gecenin, bireysel ve toplumsal hayatımızda sevgi, saygı ve hoşgörüyü hakim kılmasını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek toplumsal dayanışma ruhumuzu pekiştirmesini diliyoruz. Manevi iklimiyle gönüllerimizi kuşatan Regaip Kandili'nin, kırgınlıkların sona ermesine, kalplerin yumuşamasına ve ortak değerler etrafında kenetlenmemize vesile olmasını niyaz ediyoruz. Regaip Kandili'nin, başta şehrimiz olmak üzere aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve esenlik getirmesini, ülkemizin birlik ve dirliğinin daim olmasına katkı sunmasını Yüce Allah'tan diliyoruz. Bu mübarek gecede yapılan duaların kabul olmasını temenni ediyor, geleceğe umutla bakılan, adaletin, merhametin ve kardeşliğin hakim olduğu bir dünyaya vesile olmasını arzu ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Regaip Kandili'nin hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin kandilini en kalbi duygularımızla tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN