Aydın Valisi Canbolat'tan İstiklal Marşı'nın 105. Yıldönümü Mesajı

Aydın Valisi Yakup Canbolat, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünün 105. Yıldönümü ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Canbolat mesajında, "Milletimizin tarih boyunca ortaya koyduğu emsalsiz kurtuluş mücadelesinin, yeniden dirilişinin şanlı destanı, devletimizin ve milletimizin bağımsızlığının sembolü olan İstiklal Marşımızın, 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 105'inci yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Aziz milletimizin bağımsızlık iradesini, vatan sevgisini ve hür yaşama kararlılığını en güçlü şekilde ifade eden İstiklal Marşı, yalnızca bir şiir değil; aynı zamanda milletimizin tarih boyunca sergilediği eşsiz direnişin, fedakarlığın ve inancın destansı ifadesidir. Milli Mücadele'nin en zor günlerinde kaleme alınan bu büyük eser, milletimizin zorlu şartlar ve yüce idealler uğruna verdiği mücadeleyi tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır. İçinde yaşadığı toplumun değerlerini çok iyi bilen İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, kaleme aldığı her mısrada Türk milletinin imanını, cesaretini ve bağımsızlığa olan sarsılmaz bağlılığını dile getirmiş; milletimizin ortak duygularına tercüman olarak tarihe unutulmaz bir eser armağan etmiştir. İstiklal Marşı, yalnızca Kurtuluş Savaşı yıllarının hatırasını taşıyan bir metin değil; aynı zamanda milli karakterimizi, birlik ve beraberlik ruhumuzu ve vatan sevgimizi kuşaktan kuşağa aktaran çok kıymetli bir eserdir. Milletimizin özgürlükten asla taviz vermeyeceğinin, her şart altında vatanını savunacak iradeye sahip olduğunun en anlamlı sembollerinden biridir. Mehmet Akif Ersoy'un "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" diye ettiği dua, işgal yıllarında milletimizin yaşadığı acıları ve bağımsızlığını kazanmak uğruna katlandığı büyük fedakarlıkları en güçlü biçimde ortaya koymaktadır. Bu dua, aynı zamanda bağımsızlığımıza, birlik ve beraberliğimize her zaman sahip çıkmamız gerektiğini hatırlatan güçlü bir mesajdır. Bugün bizlere düşen görev, İstiklal Marşımızın ruhunu anlayarak her karışı aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu toprakları vatan yapmak için verdiğimiz mücadeleleri gelecek nesillere aktarmak, birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere; istiklal ve istikbal uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve İstiklal Marşı'mızın şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı