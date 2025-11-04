Haberler

Aydın Tarım Müdürlüğü'nden Dolandırıcılık Uyarısı

Güncelleme:
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, son günlerde kurum müdürünün ismini kullanarak para talep eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyararak, bu tür taleplere itibar etmemelerini istedi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, son günlerde kurum müdürünün ismini kullanarak para talep eden kişilere karşı vatandaşları uyararak "Bu tür taleplere asla itibar etmeyin" çağrısında bulundu.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, son günlerde kurum personelinin ismini kullanarak üreticilerden ve işletmelerden para talep eden dolandırıcılık girişimlerinin tespit edildiğini açıkladı. Müdürlük, vatandaşların bu tür taleplere kesinlikle itibar etmemesi gerektiğini vurguladı. Yapılan açıklamada, kurum personelinin hiçbir şekilde telefon, mesaj veya benzeri yollarla para talebinde bulunmadığı belirtildi. Kurumun bağış, yardım, hibe ön ödemesi ya da farklı bir ad altında vatandaşlardan para istemesinin söz konusu olmadığı ifade edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu tür bir durumla karşılaşan vatandaşların hemen görüşmeyi sonlandırıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları gerektiğini hatırlattı. Ayrıca, kimlik, banka veya kişisel bilgilerin kesinlikle paylaşılmaması uyarısında bulundu. Şüpheli bir durum yaşandığında, vatandaşların sadece Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün resmi sabit telefon numaraları üzerinden bilgi teyidi yapmaları istendi" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
