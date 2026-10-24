Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın Sultanhisar'da Tarım ve Orman Müdürlüğü okul kantinlerini denetliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Sultanhisar'da Tarım ve Orman Müdürlüğü okul kantinlerini denetliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okul kantinleri ve gıda işletmelerinde denetimlerini sürdürüyor. Gıda güvenilirliği ve güvenilir gıdaya erişim amacıyla yürütülen kontrollerle öğrencilerin ve tüketicilerin korunması hedefleniyor.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde okul kantinleri ve gıda işletmelerine yönelik denetimlerin titizlikle sürdürülüyor.

Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenilirliğinin sağlanması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla okul kantinleri ile ilçedeki gıda işletmelerinde denetim çalışmalarına devam ediyor. Özellikle öğrencilerin gıda ürünlerine erişim sağladığı okul kantinleri başta olmak üzere işletmelerde yürütülen kontrollerle, gıda güvenliğine yönelik kuralların uygulanması ve tüketicilerin korunması amaçlanıyor. Denetimlerin, ilgili mevzuat kapsamında titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, okul kantinleri ve işletmelere yönelik gıda denetimlerinin aralıksız devam ettiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Türkiye'de bir ilk! Muş'taki hasta İstanbul'da ameliyat edildi

Türkiye'de bir ilk! 1.400 kilometre uzaktan ameliyat edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çankırı Bayramören'de otomobil uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Gece yarısı katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Bir maç daha var

Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Herkes şaşkın
73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatıldı
Başbakandan halka kritik uyarı! Her evde 3 günlük stok istedi

Başbakandan halka "stok yapın" uyarısı! Sebebi savaş ve saldırı riski
Emziren anne 'Ya bebeğime bir şey olsaydı' diyerek paylaştı, ekipler soluğu fırında aldı

Emziren anne paylaştı, ekipler soluğu fırında aldı
Brezilya'da parlayan kapsül 4 can aldı! Radyasyon faciasından kurtulan Odesson 40 yıl sonra anlattı

Mavi ışığa hayran kaldılar! İlk kurban 6 yaşındaki kız oldu