Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın Sultanhisar'da Kaymakam Ateş, proje kapsamında öğrencilerin evine konuk oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Sultanhisar'da Kaymakam Ateş, proje kapsamında öğrencilerin evine konuk oldu
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında Kaymakam Ali Ekber Ateş, öğrencilerin evlerine konuk oldu. Buluşmada Ateş, öğrencilerin eğitim durumları ve gelecek hedeflerini dinleyerek ailelere teşekkür etti.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde hayata geçirilen "Misafirim Kaymakamım" projesi kapsamında Kaymakam Ali Ekber Ateş, öğrencilerin evlerine konuk olarak eğitim hayatları ve gelecek hedefleri hakkında sohbet etti.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran ve öğretmenlerle birlikte proje kapsamında öğrenciler Alara Dağlı ve Kerem Kemiksiz' in aileleriyle bir araya geldi. Aile ortamında gerçekleşen buluşmada öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Ateş, çocukların eğitim durumları ve gelecek hedefleri hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle sohbet ederek düşüncelerini dinleyen Ateş, eğitim hayatlarında başarılı olmaları temennisinde bulundu. Misafirperverliklerinden dolayı öğrenci ailelerine teşekkür eden Kaymakam Ateş, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çamura basmamak için attığı adım felaket oldu! Boğaziçi öğrencisi bina boşluğuna düştü

Çamura basmamak için attığı adım felakete döndü! Yoğun bakımda
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ehliyet sınavında 'joker' skandalı! Kursiyerlerin yerine başkası girmiş: 23 şüpheli adliyede

Ehliyet sınavına kursiyer yerine 'joker' girdi! 23 kişi adliyede
Zuhal Olcay'dan eski eşi Haluk Bilginer'e manidar yanıt! 'Türk sineması' vurgusu dikkat çekti

Haluk Bilginer'e eski eşinden manidar yanıt! Tek cümlesi dikkat çekti
Ormanda yasak aşk! Karısı konumundan bulup bastı

Ormanda yasak aşk yaşarken olanlar oldu
İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz! Tarihi mesaj sonrası savaş uçakları havalandı

İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz! Tarihi mesaj sonrası alarm
ABD'de 152 yıl sonra bir ilk! Seçilen ilk siyahi senatör oldu

ABD'de 152 yıl sonra bir ilk!
2,5 ay sonra özgürlüğüne kavuştu! Tolga Akış'tan ailesiyle ilk kare

2,5 ay sonra ailesine kavuştu! İşte tahliye sonrası ilk kare
İran gece yarısı füzelerini meydana çıkardı! İsrail'de sirenler çaldı

Gece yarısı füzeyi halkın önüne çıkardılar! Düşman sirenlerle inledi