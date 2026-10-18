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Aydın Sultanhisar'da 29 Ekim hazırlıkları Kaymakam Ateş başkanlığında görüşüldü

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Aydın Sultanhisar'da 29 Ekim hazırlıkları Kaymakam Ateş başkanlığında görüşüldü
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları, Kaymakam Ali Ekber Ateş başkanlığında ilçe kurum amirlerinin katıldığı toplantıda ele alındı. Toplantıda etkinlik çalışmaları ve alınacak tedbirler değerlendirildi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programına yönelik hazırlıklar Kaymakam Ali Ekber Ateş başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alındı.

Sultanhisar ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının hazırlıkları kapsamında ilçe kurum amirlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş başkanlığında düzenlenen toplantıya, ilçedeki kurum amirleri katıldı. Toplantıda, Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler için yapılacak çalışmalar ve alınması gereken tedbirler değerlendirildi. Kutlama programının hazırlık sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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