Haberler

Aydın Şehir Hastanesi'nde yeni birimler hizmete giriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla Aydın Şehir Hastanesi'nde yeni poliklinik ve kemoterapi ünitesi hizmete açılıyor. 13 Nisan 2026'dan itibaren çeşitli branşlarda hizmet verecek olan hastane, sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir hale gelmesini hedefliyor.

Aydın'da sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen yatırımlar hız kesmeden devam ederken, Aydın Şehir Hastanesi'nde yeni poliklinik ve servisler ile kemoterapi ünitesi kademeli olarak hizmete açılıyor.

Bölgenin önemli sağlık merkezlerinden biri olarak planlanan Aydın Şehir Hastanesi, modern donanımı ve geniş hizmet kapasitesiyle hem Aydın'a hem de çevre illere hitap etmeyi hedefliyor. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hastanenin C Blok'unda yer alan Göğüs Hastalıkları, Psikiyatri, Dahiliye, Romatoloji, Cildiye (Dermatoloji) ve Enfeksiyon Hastalıkları poliklinikleri ile bu branşlara ait servisler ve Onkoloji Polikliniği ile Servisi, 13 Nisan 2026 tarihi itibarıyla hasta kabulüne başlayacak. Kanser tedavisinde büyük önem taşıyan Kemoterapi Ünitesi ise 14 Nisan 2026 tarihinde hizmete alınarak hastalara tedavi imkanı sunacak. Açılan yeni birimlerle birlikte Aydın'da sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir ve kapsamlı hale gelmesi bekleniyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

