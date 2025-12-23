Aydın İl Sağlık Müdürü Şenkul, hastanenin ilk yatan hastaları ile bir araya geldi

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapımı tamamlanan ve hasta kabulüne başlanan Aydın Şehir Hastanesi'nde yatışı yapılarak tedavisine başlanan ilk hastalar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü hastaları olurken, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul Fizik Tedavi Servisi'ndeki hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapımı tamamlanan ve ayda ortalama 450 bin hastaya hizmet vermesi planlanan Aydın Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başlayarak hizmete girdi. Uzun süredir yapımı devam eden ve kentin sağlık altyapısında önemli bir boşluğu doldurması beklenen hastane ile birlikte Aydın'da sağlık hizmetlerinde yeni bir dönem başladı.

İlk yatışı yapılarak tedavi gören hastalar 'Fizik Tedavi' hastaları oldu

Aydın Şehir Hastanesi'nde ilk yatışı yapılarak tedavi gören hastalar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü hastaları olurken Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul hastaları ziyaret etti. Serviste tedavi gören hastalar ve hasta yakınlarıyla yakından ilgilenen Dr. Şenkul, geçmiş olsun dileklerini ileterek hastalara çiçek ve hediyeler takdim etti. Hastalarla sohbet eden İl Sağlık Müdürü, yeni hastanenin sunduğu imkanlar ve verilen sağlık hizmetleri hakkında görüş aldı.

Ziyaret sırasında hastalar ve hasta yakınları, Aydın Şehir Hastanesi'nin ferah ve modern yapısı, odaların temiz ve düzenli oluşu ile sağlık personelinin ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Hastanenin her ayrıntısının hasta konforu düşünülerek tasarlandığını ifade eden hastalar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Fizik tedavi polikliniği hekimleri ile Fizik Tedavi Servisi'nde görev yapan sağlık personeliyle de bir araya gelen Dr. Eser Şenkul, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek özverili hizmetlerinden dolayı personele teşekkür etti ve görevlerinde başarılar diledi. - AYDIN