Aydın Şehir Hastanesi Başhekimi Özbağçıvan, hekimlere yeni dönem hedeflerini anlattı

Aydın Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan, hastanenin konferans salonunda düzenlenen tanışma toplantısında hekimlerle bir araya gelerek yeni döneme ilişkin çalışma anlayışı ve hedeflerini paylaştı.

Toplantıda hekimlerle tanışan Başhekim Özbağçıvan, sağlık hizmetlerinin sunumunda benimsenecek mesleki yaklaşım ve çalışma prensipleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sağlık hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin daha da geliştirilmesine yönelik çalışma anlayışını aktaran Özbağçıvan, hastane içerisinde ekip çalışmasının önemine dikkat çekti. Toplantıda hasta ve çalışan memnuniyetinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yanı sıra kurum içi iletişimin etkin şekilde sürdürülmesi ve sağlık hizmetlerinin koordineli bir şekilde yürütülmesine ilişkin konular da ele alındı.Hekimlerin görüş ve önerilerinin de dinlendiği toplantıda, sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında karşılaşılan konular ve çalışma süreçlerine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Hekimlerin katkılarıyla karşılıklı iletişim ve değerlendirme ortamının oluşturulduğu toplantı, soru ve görüşlerin paylaşılmasıyla devam etti.

Başhekim Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan'ın hekimlerle bir araya geldiği toplantıda, yeni dönemde hastanede yürütülecek çalışmalara ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, sağlık hizmetlerinin etkin ve koordineli şekilde sürdürülmesinin önemi üzerinde duruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı