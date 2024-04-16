Aydın Sağlık Müdürü Polis Teşkilatı'nın Haftasını Kutladı

Aydın Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, İl Emniyet Müdürü Suat Ekici'yi ziyaret ederek polis teşkilatının haftasını kutladı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ve İl Müftüsü Hasan Güneş, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'yi ziyaret etti. İl Sağlık Müdürü Şenkul, İl Emniyet Müdürü Ekici nezdinde, gece gündüz milletin huzur ve güvenliğini sağlamak için fedakarca görevlerini ifa eden, Türk Polis Teşkilatı'nın haftasını kutlayarak görevlerinde başarılar diledi. Emniyet Müdürü Ekici, ziyaretlerinden dolayı Sağlık Müdürü Şenkul'a teşekkür etti. - AYDIN