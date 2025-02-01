Aydın Lisesi'nde Tarihi Bina için Restorasyon Çalışmaları Başlatıldı

Aydın Lisesi'nde yaklaşık 100 yıllık olan tarihi okul binasında restorasyon çalışmaları başlatıldı.

1929-1930 Eğitim-Öğretim Yılı'na ait olan ve dönemin Aydın Valisi Hüseyin Hüsnü Bey'in hizmetleri ile inşa edilen bina bugünlerde arşiv, resim ve müzik dersliği olarak kullanılan tarihi binada restorasyon çalışması başlatıldı. Restorasyon çalışmaları sayesinde, okulun tarihi binası, hem öğrencilerin eğitim aldığı hem de kültürel mirasın yaşatıldığı bir mekan olarak yeniden hayata dönecek. Aydın Lisesi'nin tarihi binasının yenilenmesi okulun geçmişine saygı gösterirken, modern eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için de önemli bir adım olacak.

Aydın Lisesi Müdürü Serkan Akyol sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda restorasyon çalışmalarının başlatıldığını duyurarak, "Bu noktaya gelmemizde okulumuza her türlü desteğini esirgemeyen İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'ye, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın Ahmet Hünük'e ve hayırsever işadamı Şükrü Akyüzlü Beyefendi'ye şükranlarımı arz ediyorum. İlimize, Aydın Lisesi ailesine ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN