Haberler

Aydın Köyü İlkokulu'nda Gazze İçin Hayır Çarşısı Düzenlendi

Aydın Köyü İlkokulu'nda Gazze İçin Hayır Çarşısı Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Aydın Köyü İlkokulu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü ÇEDES projesi kapsamında Gazze'ye yardım amacıyla hayır çarşısı düzenlendi. Etkinlikte yerel lezzetler büyük ilgi gördü ve elde edilen gelir ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Aydın Köyü İlkokulu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü ÇEDES projesi çerçevesinde Gazze için hayır çarşısı düzenlendi.

Hayır çarşısında öğrenci velileri tarafından el emeğiyle hazırlanan nohutlu pilav, bulgur pilavı, Kemalpaşa tatlısı ve köy yoğurdu gibi geleneksel lezzetler büyük beğeni topladı. Köy halkı etkinliğe yoğun katılım gösterirken, yaşlısından gencine herkes destek olmak için adeta seferber oldu.

Program sonunda elde edilen gelirin, Filistin'in Gazze bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilgili yardım hesabına aktarılacağı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Mandalina tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz

Tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti

Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Genç motosikletlinin feci sonu! 23 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Genç motosikletlinin feci sonu! Kaza anı kamerada
Sima Tarkan'dan cinsiyet partisine gizlilik sözleşmesi şartı

İlginç istek: Cinsiyet partisine katılmak isteyen herkese imza şartı
Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu! Rekolte dibi gördü

Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu
Eski tip ehliyet yenileme süresi doluyor! Bu tarihe kadar yaptıran 7 bin TL kârda olacak

Sürücüler dikkat, zaman daralıyor! Yaptıran 7 bin TL kârda olacak
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
Edis sahnede zor anlar yaşadı, hastalığını ilk kez açıkladı

Harbiye sahnesinde zor anlar yaşadı! Hastalığını ilk kez açıkladı
40 kilo veren ünlü komedyen Amy Schumer son halini paylaştı

40 kilo veren yıldız oyuncu son halini paylaştı
Yıldız Tilbe'den hayatının filme alınması fikrine sert tepki

Yıldız Tilbe soru sonrası resti çekti: Buradan yasaklıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.