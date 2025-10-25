Aydın Köyü İlkokulu'nda Gazze İçin Hayır Çarşısı Düzenlendi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Aydın Köyü İlkokulu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü ÇEDES projesi çerçevesinde Gazze için hayır çarşısı düzenlendi.

Hayır çarşısında öğrenci velileri tarafından el emeğiyle hazırlanan nohutlu pilav, bulgur pilavı, Kemalpaşa tatlısı ve köy yoğurdu gibi geleneksel lezzetler büyük beğeni topladı. Köy halkı etkinliğe yoğun katılım gösterirken, yaşlısından gencine herkes destek olmak için adeta seferber oldu.

Program sonunda elde edilen gelirin, Filistin'in Gazze bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilgili yardım hesabına aktarılacağı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR