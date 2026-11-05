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Aydın Köşk'te lise öğrencilerine İslam bilim tarihi seminerinin beşincisi düzenlendi

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Aydın Köşk'te lise öğrencilerine İslam bilim tarihi seminerinin beşincisi düzenlendi
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Aydın'ın Köşk ilçesinde düzenlenen İslam Bilim Tarihi seminerler dizisinin beşinci programında İslam medeniyetinin bilime katkıları anlatıldı. Köşk İlçe Müftüsü Dr. Nuri İlkamış'ın konuştuğu programda Diyanet yayınları tanıtıldı ve öğrencilere kitap ile dergi hediye edildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde lise öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Yeni Bir Medeniyetin Doğuşu: İslam Bilim Tarihi' seminerler dizisinin beşinci programında, İslam medeniyetinin bilim dünyasına kazandırdığı değerler ve Müslüman bilim insanlarının insanlığa katkıları anlatıldı.

Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen seminere konuşmacı olarak Köşk İlçe Müftüsü Dr. Nuri İlkamış katıldı. Öğrencilerin tarihi ve kültürel birikimlerini artırmak amacıyla düzenlenen programda İlkamış, İslam medeniyetinin bilim alanındaki köklü geçmişine değindi. Müslüman bilim insanlarının farklı alanlarda insanlığa sunduğu katkıları anlatan İlkamış, geçmişten günümüze uzanan ilim geleneği hakkında öğrencilere bilgi verdi. Programda ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dergi ve kitaplar tanıtıldı. Seminerin sonunda öğrencilere çeşitli kitap ve dergiler hediye edildi. İslam medeniyetinin bilim tarihindeki yerini genç nesillere aktarmayı amaçlayan seminerler dizisinin beşinci programı, öğrencilerin tarihi ve kültürel birikimlerine katkı sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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