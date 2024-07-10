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Aydın Karacasu ilçesindeki Yaykın Aile Sağlığı Merkezi'ne ziyaret

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Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Yaykın Aile Sağlığı Merkezi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve sağlık personeline teşekkür etti.

Aydın'ın Karacasu ilçesi Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Yaykın Mahallesi'nde bulunan Yaykın Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek merkezde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu Yaykın Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan personelle ile bir araya geldi. Merkezin sunduğu sağlık hizmetleri hakkında detaylı bilgi alan Kaymakam Gündoğdu, sağlık çalışanlarının bölge halkına sunduğu hizmetlerin önemine vurgu yaptı. Gündoğdu, sağlık merkezi, bölge halkının sağlık ihtiyaçlarına hızlı ve etkin bir şekilde cevap vermesi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek sağlık personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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