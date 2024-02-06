Aydın Karacasu'da İhtiyaç Sahibi Öğrencilerin YKS Giriş Ücretleri Karşılanacak

Aydın'ın Karacasu ilçesinde ikamet eden 3294 sayılı kanun kapsamında bulunan ihtiyaç sahibi tüm öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş ücretleri Karacasu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanacak.

Türkiye genelinde 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan YKS sınavı için başvurular sürüyor. 1 Şubat 2024'de başlayan sınav başvuruları 26 Şubat 2024'de sona erecek. YKS sınav başvuruları devam ederken Karacasu Kaymakamlığı tarafından ilçede YKS'ye girecek olan ve 3294 sayılı kanun kapsamında bulunan ihtiyaç sahibi tüm öğrencilerin sınav giriş ücretlerinin Karacasu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanacağını belirtildi.

Karacasu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemizde ikame edip, YKS'ye girecek olan 3294 sayılı kanun kapsamında bulunan tüm öğrencilerimizin sınav giriş ücretleri Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanacaktır. Öğrencilerimizin, Karacasu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ait olan 0256 441 27 14 no'lu telefon üzerinden müracaat etmeleri gerekmektedir" denildi. - AYDIN