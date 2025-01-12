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Aydın Kalkan, Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği'nin Yeni Başkanı Oldu

Aydın Kalkan, Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği'nin Yeni Başkanı Oldu
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Kayseri Birleşik Kafkasya Kültür, Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nde yapılan 12. Olağan Genel Kurulda Aydın Kalkan başkan seçildi. Kalkan, 438 oy alarak göreve geldi.

Kayseri Birleşik Kafkasya Kültür, Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nde yeni başkan Aydın Kalkan oldu.

Kayseri Birleşik Kafkasya Kültür, Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nde 12. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurulda yapılan oylamada Başkan adayı Aydın Kalkan 438 oy alırken, rakibi Atila Gergef ise 191 oy aldı.

Aydın Kalkan aldığı oylarla Kayseri Birleşik Kafkasya Kültür, Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin yeni başkanı seçildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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