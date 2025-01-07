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Aydın Kalkan, Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği Başkanlığına Aday Oldu

Aydın Kalkan, Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği Başkanlığına Aday Oldu
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Kayseri Birleşik Kafkasya Kültür, Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin 12. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık adaylığını açıklayan Aydın Kalkan, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla derneği kurumsal bir yapıya kavuşturmayı hedeflediğini belirtti.

Kayseri Birleşik Kafkasya Kültür, Eğitim ve Sosyal yardımlaşma Derneği'nin 12. Olağan Genel Kurulu'nda yönetim başkanlığına adaylığını açıklayan Aydın Kalkan, "Hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla kurumsal bir yapıya kavuşturmak en büyük hedefimiz" dedi.

Dernek yönetimini şeffaf bir anlayışa kavuşturmanın en büyük hedefleri olduğunu söyleyen Aydın Kalkan, "Bugün burada toplanmamızın nedeni Kayseri Birleşik Kafkasya Kültür, Eğitim ve Sosyal yardımlaşma Derneğimizin 12. Olağan Genel Kurulu için yönetim kuruluna aday olduğumuzu açıklamaktır. Yapılacak olan bu seçimin derneğimize ve toplumumuza hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyoruz. Toplumumuzun ve büyüklerimizin yoğun talepleri doğrultusunda derneğimize hizmet etmek amacıyla bu yola çıkmış bulunuyoruz. Eğer nasip olur da yönetimi devir alırsak profesyonel ve deneyimli ekibimizle derneğimizi adil, katılımcı, paylaşımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla kurumsal bir yapıya kavuşturmak en büyük hedefimiz olacaktır" dedi.

Kalkan, derneği gelecekte daha güçlü yapıya kavuşturmak istediklerini söyleyerek, "Hedeflerimiz ise derneğimizi daha etkin bir hale getirmek için yeni projeler üretmek. Mevcut projeleri geliştirerek devam ettirmek. Toplumumuzu ayrıştırmadan, kimseyi ötekileştirmeden birleştirici bir yaklaşım sergilemek. Gelenek ve göreneklerimize bağlı kalmak. Şehrimizdeki diğer paydaşlarla sürekli diyalog içerisinde bulunmak. Bu çerçevede bizler derneğimizi gelecekte daha güçlü ve etkin bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyoruz. Derneğimizin geleceği için birlikte çalışmayı ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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