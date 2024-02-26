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Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi personeline kardiyopulmoner resüsitasyon eğitimi verildi

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Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi personeline İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından düzenlenen 'Kardiyopulmoner Resüsitasyon ve İleri Yaşam Desteği Eğitimi' verildi. Hastane bünyesinde görevli sağlık personeline yönelik gerçekleştirilen eğitimde, acil durumlarda etkili müdahale ve hayati destek konularında güncel bilgiler sunuldu.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi personeline İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından düzenlenen 'Kardiyopulmoner Resüsitasyon ve İleri Yaşam Desteği Eğitimi' verildi.

Hastane bünyesinde görevli sağlık personeline yönelik gerçekleştirilen eğitimde, acil durumlarda etkili müdahale ve hayati destek konularında güncel bilgiler sunuldu. Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Acil Servisi ve Kadın Doğum Acil Servisi çalışanlarının katıldığı eğitim kapsamında, katılımcılara kardiyopulmoner resüsitasyon teknikleri ve ileri yaşam desteği konularında pratik bilgiler aktarılırken, acil durum senaryoları üzerinden gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerle de personelin becerileri artırıldı.

Hastanede görev yapan personelin sürekli eğitim alarak güncel tıbbi bilgilerle donanımlı bir şekilde hizmet vermesine büyük önem verdiklerini ifade eden hastane yönetimi, bu tür eğitimlerin acil durumlarda hızlı ve etkili müdahalenin önemini vurgulayarak hastaların yaşam şansını artırdığına dikkat çekti.

Sağlık çalışanları da aldıkları bu eğitimle birlikte acil durumlarda daha hızlı, koordineli ve etkili bir şekilde müdahale edebilme yeteneklerini artırdıklarını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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