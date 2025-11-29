Haberler

Aydın Jandarma Personeline Afet Eğitimleri

Aydın Jandarma Personeline Afet Eğitimleri
Güncelleme:
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, AFAD tarafından sağlanan acil müdahale ekipmanları ile 105 jandarma personeline arama-kurtarma uygulamalarında eğitim vererek, afet durumlarına hazırlık seviyelerini artırmayı hedefliyor.

Afad tarafından temin edilen acil müdahale ekipmanlarıyla desteklenen eğitimlerde 105 jandarma personeli, arama-kurtarma uygulamalarında bilgi ve becerilerini geliştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı muhtemel afet durumlarında görev alacak personelin hazırlık seviyesini artırmak amacıyla kapsamlı eğitim programlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, AFAD tarafından İl Jandarma Komutanlığına temin edilen Acil Müdahale Konteynırı üzerinden uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi. Aydın Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından verilen eğitimlerde, jandarma personeline afet anında doğru, hızlı ve güvenli müdahale yöntemleri aktarıldı. Personelin sahada kullanacağı arama-kurtarma ekipmanları detaylı şekilde tanıtılırken, senaryo destekli tatbikatlarla teorik bilgiler uygulamaya dönüştürüldü. Toplam 105 jandarma personelinin katıldığı programda, afet bölgesinde koordineli hareket etme, ekipmanları etkin kullanma ve zaman yönetimi konularında pratik deneyim kazandırılması hedeflendi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, eğitimlerin ilerleyen süreçte diğer birimlerde de devam edeceğini, çalışmaların sahada görev yapan personelin kapasitesini önemli ölçüde artırdığını belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
