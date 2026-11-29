Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Satır Arası Hasbihal Öğretmen Okuma Buluşmaları' kapsamında öğretmenler, Yenipazar ilçesinde bir araya gelerek Ali Fuad Başgil'in 'Gençlerle Başbaşa' adlı eserini değerlendirdi.

Yenipazar Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen programda, kitap üzerine yapılan sohbetlerde gençlerin yetişmesinde eğitimin rolü, çalışma disiplini, azim, irade, zaman yönetimi ve başarı konuları ele alındı. Buluşmada ayrıca öğretmenlik mesleğinin sorumlulukları, gençlere yol gösterme ve geleceğin şekillenmesinde eğitimin önemi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Kitabın ortaya koyduğu düşünceler üzerinden gerçekleştirilen sohbetlerde, öğretmenlerin yalnızca bilgi aktaran değil, gençlerin hayat yolculuğuna rehberlik eden kişiler olduğu vurgulandı.

Programa Aydın İl Milli Eğitim Müdürü ve okulda görev yapan öğretmenler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı