Aydın'ın Karacasu ilçesinde müezzinin cenazesi toprağa verildi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde müezzinlik yapan ve geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 55 yaşındaki Mehmet Ay, kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz akşam rahatsızlanan Müezzin Kayyım Mehmet Ay yakınları tarafından Tavas Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan muayenede Ay'ın kalp krizi geçirdiği tespit edilirken, Ay ilk müdahalenin ardından Denizli'ye sevk edildi. Sevk edildiği hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Ay hayatını kaybetti. Ay'ın uzun yıllardır görev yaptığı Hacı Ali Ağa Çarşı Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Ay, öğle namazına müteakip İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Işıklar Mahallesi'nde toprağa verildi.

Müezzin Kayyım Ay'ın cenazesine ilçe protokolü, müftülük personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN