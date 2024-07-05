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Aydın'ın Karacasu ilçesinde 'İlçe Afet Müdahale Planı Eğitimi Toplantısı' düzenlendi

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Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantının ana konusu, Karacasu ilçesi için hazırlanan Afet Müdahale Planı'nın detaylarının paylaşılması ve bu plana yönelik eğitimlerin verilmesi oldu.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 'İlçe Afet Müdahale Planı Eğitimi Toplantısı' düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantının ana konusu, Karacasu ilçesi için hazırlanan Afet Müdahale Planı'nın detaylarının paylaşılması ve bu plana yönelik eğitimlerin verilmesi oldu. Kaymakam Mehmet Gündoğdu toplantının açılış konuşmasında, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine değinerek, bu tür eğitim toplantılarının sıkça yapılması gerektiğini vurguladı. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Yalçın Mumcu, afet durumlarında yapılması gerekenler, koordinasyonun önemi ve müdahale süreçleri hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler sundu. Toplantının devamında daire amirleri ve mahalle muhtarlar, afet anında ve sonrasında nasıl hareket edecekleri konusunda bilgilendirildi.

Kaymakam Mehmet Gündoğdu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıya, İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Yalçın Mumcu, daire amirleri ve mahalle muhtarları katıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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