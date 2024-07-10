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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde hacılar ziyaret edildi

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde hac vazifelerini yerine getirerek kutsal topraklardan dönen hacılar, İlçe Müftüsü Dr. Hamza Yıldırım ve beraberindeki personel tarafından ziyaret edildi. İlçe Müftüsü Dr. Hamza Yıldırım, hacıları ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, dönen hacılara teşekkür etti.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde hac vazifelerini yerine getirerek kutsal topraklardan yurda dönen hacılar, İlçe Müftüsü Dr. Hamza Yıldırım ve beraberindeki personel tarafından ziyaret edildi.

Hacıları ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden İlçe Müftüsü Dr. Hamza Yıldırım, "Rabbim ibadet ve dualarınızı kabul eylesin. Gitmeyi arzulayan bütün kardeşlerimize Rabbim gitmeyi nasip eylesin" dedi. Kutsal beldeden dönen hacılar da, ziyaretlerinden dolayı İlçe Müftüsü Dr. Hamza Yıldırım ve beraberindekilere teşekkür ederek, zemzem suyu ve hurma ikramında bulundu.

Bozdoğan İlçe Müftülüğü hac farizasını yerine getiren vatandaşların ibadetlerinin kabul edilmesi temennisinde bulunarak, ilçede bu tür ziyaretlerin devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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