Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerini Ziyaret Etti

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul Yaz Kur'an Kursu öğrencilerini ziyaret ederek çeşitli ikramlarda bulundu.

Okulların tatil olması ile birlikte açılan Yaz Kur'an Kursları her yaştan öğrenciyi cami ve Kur'an kurslarında bir araya getiriyor. İl Müftüsü Hasan Güneş ile birlikte Külliye Cami'nde eğitim gören öğrencileri ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, çocukların sevinçlerini ve heyecanı görmekten çok mutlu olduğunu ifade etti. Öğrencilerin sorularını cevaplayan Şenkul, çocuklara ikramlarda bulundu. İl Müftüsü Hasan Güneş, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - AYDIN