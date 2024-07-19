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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul Buharkent İlçe Devlet Hastanesi'ni Ziyaret Etti

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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Buharkent İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek çalışmaları inceledi ve sağlık personeline teşekkür etti.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul Buharkent İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Sağlık personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Şenkul, hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Buharkent İlçe Devlet Hastanesini ziyaret eden Şenkul hastanede incelemelerde bulundu. Ziyarette hastanede sunulan sağlık hizmetleri hakkında Buharkent İlçe Devlet Hastanesi Başhekiminden bilgi alan Şenkul, aile hekimleri ve sağlık personelleri ile sohbet ederek, personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletip çalışmalarında kolaylıklar diledi. İl Sağlık Müdürü Şenkul, tedavi gören hastaları ve hastalara refakat eden yakınlarını da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul'a Buharkent İlçe Devlet Hastanesi ziyaretinde, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı, Sağlık Hizmetleri Başkanı, Personel Hizmetleri Başkanı ve Destek Hizmetleri Başkanı eşlik etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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