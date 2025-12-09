Bozdoğan'daki Diyaliz Merkezi vatandaşlara kolaylık sağladı

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Bozdoğan'daki yaptığı ziyaret Diyaliz Ünitesini yerinde inceleyerek hizmetin işleyişini değerlendirdi; uzun süredir Nazilli'ye gitmek zorunda kalan vatandaşlar ise ilçeye kazandırılan ünite için teşekkür etti.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul beraberindeki Destek Hizmetleri Başkanı ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı ile birlikte Bozdoğan'da İlçe Sağlık Müdürlüğü, Rasim Menteşe İlçe Devlet Hastanesi ve 1 No'lu Mustafa Alkan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda incelemelerde bulundu. Bozdoğan İlçe Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret eden Dr. Şenkul, ilçede yürütülen birinci basamak sağlık hizmetlerinin işleyişi ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi alırken, sağlık personeliyle sohbet ederek kolaylıklar diledi.

Ardından Bozdoğan Rasim Menteşe İlçe Devlet Hastanesine geçen İl Sağlık Müdürü Şenkul, acil servis, diş polikliniği ve diyaliz biriminde sunulan hizmetleri yerinde değerlendirip hastane yönetiminden planlamalarla ilgili bilgi aldı. Hastane ziyareti sırasında hasta ve yakınlarıyla da bir araya gelen Dr. Şenkul, geçmiş olsun dileklerini iletti. Diyaliz hizmetini artık kendi ilçelerinde almanın büyük kolaylık olduğunu aktaran vatandaşlar, daha önce Nazilli'ye gitmek zorunda kaldıklarını, modern ve konforlu yeni ünite sayesinde bu yükten kurtulduklarını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Programın son durağı Bozdoğan 1 No'lu Mustafa Alkan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu oldu. İstasyonda görev yapan sağlık çalışanlarıyla buluşan Şenkul, büyük özveriyle görev yapan personelin Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi başarılar diledi. - AYDIN