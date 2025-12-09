Haberler

Bozdoğan'daki Diyaliz Merkezi vatandaşlara kolaylık sağladı

Bozdoğan'daki Diyaliz Merkezi vatandaşlara kolaylık sağladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dr. Eser Şenkul, Bozdoğan'daki yeni diyaliz ünitesini ziyaret ederek hizmetleri yerinde değerlendirdi. Uzun süre Nazilli'ye gitmek zorunda kalan hastalar, yerel ünitenin açılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Bozdoğan'daki yaptığı ziyaret Diyaliz Ünitesini yerinde inceleyerek hizmetin işleyişini değerlendirdi; uzun süredir Nazilli'ye gitmek zorunda kalan vatandaşlar ise ilçeye kazandırılan ünite için teşekkür etti.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul beraberindeki Destek Hizmetleri Başkanı ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı ile birlikte Bozdoğan'da İlçe Sağlık Müdürlüğü, Rasim Menteşe İlçe Devlet Hastanesi ve 1 No'lu Mustafa Alkan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda incelemelerde bulundu. Bozdoğan İlçe Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret eden Dr. Şenkul, ilçede yürütülen birinci basamak sağlık hizmetlerinin işleyişi ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi alırken, sağlık personeliyle sohbet ederek kolaylıklar diledi.

Ardından Bozdoğan Rasim Menteşe İlçe Devlet Hastanesine geçen İl Sağlık Müdürü Şenkul, acil servis, diş polikliniği ve diyaliz biriminde sunulan hizmetleri yerinde değerlendirip hastane yönetiminden planlamalarla ilgili bilgi aldı. Hastane ziyareti sırasında hasta ve yakınlarıyla da bir araya gelen Dr. Şenkul, geçmiş olsun dileklerini iletti. Diyaliz hizmetini artık kendi ilçelerinde almanın büyük kolaylık olduğunu aktaran vatandaşlar, daha önce Nazilli'ye gitmek zorunda kaldıklarını, modern ve konforlu yeni ünite sayesinde bu yükten kurtulduklarını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Programın son durağı Bozdoğan 1 No'lu Mustafa Alkan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu oldu. İstasyonda görev yapan sağlık çalışanlarıyla buluşan Şenkul, büyük özveriyle görev yapan personelin Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler

Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray camiasını ayağa kaldıracak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı

Hükümet adliyedeki kilolarca altın vurgunu sonrası düğmeye bastı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Rakam büyük oranda netleşti

Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Rakam büyük oranda netleşti
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi

İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
title