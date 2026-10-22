Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın İl Halk Kütüphanesinde 7 yaş ve üzeri çocuklar mikroskopla buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın İl Halk Kütüphanesinde 7 yaş ve üzeri çocuklar mikroskopla buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın İl Halk Kütüphanesi'nin etkinliğinde 7 yaş ve üzeri çocuklara masal, felsefe ve mikroskop atölyesi düzenlendi. Çocuklar masal okuma ve felsefe çalışmasıyla düşünme becerilerini desteklerken mikroskopla bilimsel keşif yaptı.

Aydın İl Halk Kütüphanesi tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya gelen çocuklar, masal okuma, felsefe ve mikroskop atölyesiyle hem eğlendi hem de bilimin merak uyandıran dünyasını keşfetti.

Aydın İl Halk Kütüphanesi'nin Kitap Etkinlikleri kapsamında, Aydın Kültür Merkezi ve Çocuk Kütüphanesi'nde 7 yaş ve üzeri çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi. Çocukların okuma alışkanlıklarını geliştirmek, düşünme becerilerini desteklemek ve bilime olan ilgilerini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, birbirinden farklı çalışmalar bir araya getirildi. Etkinlik kapsamında ilk olarak gerçekleştirilen masal okuma çalışmasında çocuklar, hikayelerin dünyasına yolculuk yaparak hayal güçlerini geliştirme fırsatı buldu. Ardından düzenlenen Çocuklar İçin Felsefe (P4C) çalışmasında ise çocuklar, çeşitli sorular üzerinde düşünerek fikirlerini paylaştı ve farklı bakış açılarını değerlendirdi.

Programın en dikkat çekici bölümlerinden biri olan mikroskop atölyesinde ise çocuklar, çıplak gözle görülemeyen ayrıntıları yakından gözlemleme imkanı buldu. Mikroskopla incelemeler yapan çocuklar, bilimsel keşif sürecini deneyimleyerek merak ettikleri dünyayı daha yakından tanıdı. Okuma, düşünme ve bilimsel keşfi bir araya getiren etkinlikte çocukların merak duygularının desteklenmesi ve öğrenme süreçlerine aktif katılım sağlamaları ön plana çıktı.

Aydın İl Halk Kütüphanesi tarafından yapılan açıklamada, çocukların kitaplarla büyüyen, sorgulayan ve bilimsel düşünme becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişmelerine katkı sunan etkinliklerin önemine dikkat çekilerek programa katılan çocuklara ve emeği geçenlere teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
Arda Güler alev almaya devam ediyor! Son 3 maçta 4 gole katkı

Harikasın çocuk harika! Tüm dünya Arda'nın şovunu izledi
Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı

Tüm hesaplar bir gecede sil baştan değişti
Fransa'daki isyanın ardından Almanya'da Z kuşağı 21 kentte sokağa çağırdı

Fransa'dan sonra sıra komşuda mı? Gençler 21 kentte sokağa çağırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'den çekiliyor mu? JPMorgan son noktayı koydu

Türkiye'den çekiliyor mu? Dev kuruluş son noktayı koydu
''Osimhen'le aramızda savaş olacak'' demişti! 90 dakika boyunca kabusu yaşadı

''Onunla aramızda savaş olacak'' demişti, madara oldu!
Okan Buruk'tan Osimhen'in iptal edilen penaltısına objektif yorum

Osimhen'in iptal edilen penaltısına yapılan yoruma beğeni yağıyor
Geceye damga vuran kare! Sevgilisini yalnız bırakmadı

Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor
İstanbul'da polise silahlı saldırı! Şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi

İstanbul'da polis ekiplerine silahlı saldırı
Osimhen Fransa’da füzeyi yolladı, sonrasını herkes ayakta alkışladı

Buradan füzeyi yolladı, sonrasını herkes ayakta alkışladı
Fransa'da yağmalanan kuyumcunun son hali kameraya yansıdı

Kuyumcu dükkanına girince gördüğü manzara karşısında feryat etti