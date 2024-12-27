Aydın İl Emniyet Müdürü, Muhtarlarla Güvenlik Toplantısı Düzenledi

Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan Efeler ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek koordinasyon ve değerlendirme toplantısı düzenledi.

Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan Efeler ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla polis evinde düzenlenen toplantıda buluştu. Güvenlik sorunları ve çözüm önerileri hakkında karşılıklı görüş alışverişi yapma imkanı sunan toplantıda İl Emniyet Müdürü Erdoğan, güvenliğin sağlanmasında muhtarların önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekerek iş birliği içinde çalışmanın önemine vurgu yaptı. Yapılan değerlendirmede, mahallelerdeki güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesi için çeşitli öneriler görüşüldü. Muhtarlar ise toplantıdan duydukları memnuniyeti ifade ederek daha güvenli bir ortam için birlikte hareket etme kararlılıklarını dile getirdi.

Toplantıya mahalle muhtarlarının yanı sıra Aydın Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinden yetkililer de katıldı. - AYDIN