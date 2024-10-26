Aydın Hastanesinde Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Eğitim Birimi, meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla stant kurarak hasta ve hasta yakınlarına bilgilendirme yaptı.

1 - 31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde stant kuruldu. Personele, hasta ve hasta yakınlarına 'meme kanseri' hakkında bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Hastaneden yapılan açıklamada meme kanserinin erken dönemde tespit edilebilen bir kanser türü olduğu vurgulanarak, "Erken dönemdeki tespit durumunda meme kanserinin iyileşme şansı çok yüksektir. Bu nedenle kadınların 20 yaşından sonra düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yapmaları, sağlık personeline meme muayenesi yaptırmaları ve 40 yaşından sonra mamografi çektirmeleri gereklidir" ifadeleri kullanıldı. - AYDIN