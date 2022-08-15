Aydın haberleri... Teröre verilen ilk şehit Süleyman Aydın, şehadet yıldönümünde mezarı başında dualarla yad edildi

PKK'nın 38 yıl önce ilk şehit ettiği Komando Er Süleyman Aydın, şehadet yıl dönümünde Erzincan'ın Mertekli Mahallesindeki mezarı başında dualarla anıldı.

Siirt'in Eruh İlçesi'nde 15 Ağustos 1984'te terör örgütü PKK'nın düzenlediği ilk silahlı saldırıda şehit düşen Jandarma Komando Er Süleyman Aydın, Erzincan'ın Mertekli Köyü'ndeki mezarı başında anıldı.

PKK'nın terör eylemlerini başlattığı ilk eylem olan Eruh baskınında şehit düşen Jandarma Komando Er Süleyman Aydın'ın kabristanı Erzincan'a yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Mertekli Mahallesinde bulunuyor.

Mertekli Mahallesi Muhtarı İsmail Keleş, şehadet yıldönümünde şehidin mezarını ziyaret ederek dualar etti.

Muhtar Keleş, "1984 yılında yaşanan hain terör saldırısında komşumuz, kardeşimiz, Süleyman Aydın'ı şehit verdik. Türkiye tarihine teröre ilk verdiğimiz şehit asker olarak geçti. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun." dedi.

"Şehidimizin bulunduğu mezarlığın 1 kilometrelik yolunun asfaltlanmasını istiyoruz"

Mertekli Mahallesi Muhtarı İsmail Keleş, Jandarma Komando Er Süleyman Aydın'ın kabristanının bulunduğu yolun yaklaşık 1 kilometrelik kısmının stabilize olduğunu ifade ederek, "Jandarma Komando Er Süleyman Aydın'ın Türkiye'nin teröre verdiği ilk şehidi olması hasebiyle mezarlığımıza yurdumuzun her tarafından şehit aileleri derneklerinden ziyarete gelirler. Sağ olsun her geldiklerinde bazı eksiklikleri bizlere iletirler. Bende bu konuda biraz sitemkarım. Mezarlığın 1 kilometrelik bir yolu var. Ama 8 yıldır bir türlü bu yolumuz yapılmadı. Stabilize bir yol. Biz şehidimizi onurlandırmak amacıyla bu asfaltı yapmamız gerekiyor. İnşallah bu yolu yaparlar" diye konuştu. - ERZİNCAN