Aydın haberleri... Didim Belediyesi, Tarlalarında Üretiyor, Sofralara Ulaştırıyor

Aydın haber: Didim Belediyesi tarafından üretilerek vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılan ürünlere bir yenisi daha eklendi. 'Didyma' markalı unlar, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

Didim Belediyesi tarafından üretilerek vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılan ürünlere bir yenisi daha eklendi. 'Didyma' markalı unlar, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı doğrultusunda tarımsal kalkınma hareketi başlatan Didim Belediyesi, belediyeye ait tarlalarda yetiştirdiği ürünleri vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırmayı sürdürüyor.

Didim Belediyesi'ne ait Balat Mahallesi'ndeki 74 dönümlük tarlaya ekilen buğdayların hasat edilmesinin ardından un üretim işlemleri tamamlandı. Didim Belediyesi'nin tescilli markası 'Didyma' adı altında 2 kilogramlık paketler halinde hazırlanan unlar, başta ihtiyaç sahibi vatandaşlar olmak üzere Didimliler'e ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından ilk olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların adreslerine teslim edilen unlar, kentin çeşitli noktalarında kurulan stantlarda da vatandaşlara dağıtıldı.

DİDİM BELEDİYESİ VATANDAŞLARIN MUTFAK MASRAFLARINA DESTEK OLUYOR

Unun yanı sıra yine Didim Belediyesi tarafından yetiştirilen biber, patlıcan ve salatalık gibi sebzelerin dağıtımı da sürüyor. Belediyeye ait Akyeniköy Mahallesi'nde bulunan tarlada yetiştirilen sebzeler, poşetlenerek vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Dağıtımı süren ürünlere ek olarak tarlalarda yeni ürünler yetiştiriliyor. Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce ekimi gerçekleştirilen domates ve diğer sebzelerle birlikte Balat Mahallesi'nde ekilen ayçiçekleri, Didimlilere yağ olarak üretilerek dağıtılmak üzere gün sayıyor.

BAŞKAN ATABAY: "VATANDAŞLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Didimli vatandaşların mutfak masraflarına destek olmak için başlatılan çalışmaların güçlenerek sürdürüleceğini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Vatandaşlarımız için üretiyor, tarlamızdan ürünleri sofralara ulaştırıyoruz. Didim Belediyesi olarak Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatları doğrultusunda başlattığımız tarımsal kalkınma hareketi kapsamında ürettiğimiz unlar, vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştırılıyor. Unların yanı sıra çeşitli sebzelerimiz de Didimlilere ulaştırılmayı sürdürülüyor. Halkımızdan aldığımız güç ile gerçekleştirdiğimiz bu projede bize destek veren tüm Didimlilere ve emeği geçen çalışma arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ederim. Didim için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.