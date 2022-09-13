Aydın yerel haberi | Başkan Atabay Didim'de kurulacak olan OSB'yi meclise taşıdı

Aydın haberleri... Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim'de yapılması planlanan su ürünleri organize sanayi bölgesini Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne taşıyarak doğa katliamına yol açacak projenin durdurulması için ortaklaşa hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim'de yapılması planlanan su ürünleri organize sanayi bölgesini Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne taşıyarak doğa katliamına yol açacak projenin durdurulması için ortaklaşa hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı 1'inci Oturumu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay da katıldı. Toplantıda il genelinde bulunan organize sanayi bölgelerinin sorunlarının görüşülmesi üzerine söz alan Başkan Atabay, Didim'de yapılması planlanan su ürünleri organize sanayi bölgesinin yol açacağı sorunları gündeme getirdi. Didim Belediyesi ve Millet İttifakı üyesi siyasetçiler tarafından uzun süredir planın durdurulması için mücadele verdiklerini, su ürünleri organize sanayi bölgesinin doğa katliamına yol açacağını söyleyen Başkan Atabay, "Buna meclis olarak bizim karşı çıkmamız lazım. Biz tek başımıza ilçe olarak bununla bugüne kadar mücadele ettik ama gittikçe işin boyutu büyüyor" dedi.

Başkan Atabay'ın sözleri üzerine meclisin başkanlığını yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, konunun İleriki toplantılarda gündeme alınacağını söyledi. - AYDIN