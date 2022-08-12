Aydın haberleri: Aydın'da 4 kaymakam ve 1 vali yardımcısının yeri değişti Aydın haber... Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle Aydın'da görev yapan 4 kaymakam ve 1 vali yardımcısının görev yeri değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle Aydın'da görev yapan 4 kaymakam ve 1 vali yardımcısının görev yeri değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle 422 mülki idare hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında görevli olanlar ile hukuk müşavirlerinin atamaları yapıldı. Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle; Didim Kaymakamı Adana Vali Yardımcılığına, Karpuzlu Kaymakamı Mersin Gülnur Kaymakamlığı'na, Yenipazar Kaymakamı Ordu Akkuş Kaymakamlığı'na, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin Antalya Serik Kaymakamlığı'na, İstanbul Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan Aydın Efeler'e, Şırnak Silopi Kaymakamı C. Kazım Kuruca Didim Kaymakamlığına, Kütahya Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin Aydın Vali Yardımcılığına, Balıkesir Savaştepe Kaymakamı Mehmet Yüce Aydın Vali Yardımcılığına, İzmir Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza çalışır Aydın Vali Yardımcılığına, Aydın Vali Yardımcısı M. Hulusi Arat Antalya Vali Yardımcılığına atandı. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / Yerel Efeler Aydın Yerel Haberler

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