Aydın haberleri! Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluşun 100. Yılını Etkinliklerle Kutlayacak
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Aydın haberler: Büyükşehir Belediyesi, Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü birbirinden renkli etkinliklerle kutlayacak.
Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü birbirinden renkli etkinliklerle kutlayacak.
5 Eylül Pazartesi günü, dünyaca tanınmış dans topluluğu "Anadolu Ateşi" özel bir gösteriye imza atacak. 6 Eylül Salı günü "Musa Göçmen Senfoni Orkestrası" ile devam edecek olan kurtuluş etkinlikleri, 7 Eylül Çarşamba günü sevilen sanatçı Haluk Levent'in konseriyle tamamlanacak.
Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek programlar, saat 21.30'da başlayacak.
Diğer taraftan, 6 Eylül Salı günü Hanri Benazus koleksiyonundan Atatürk fotoğrafları sergisi, Tekstil Park Sanat Galerisi'nde saat 19.30'da Aydınlılar'ın beğenisine sunulacak. Sergi, 7 Ekim tarihine kadar gezilebilecek.
7 Eylül Çarşamba günü ise Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Kurtuluş Mücadelesinin 100. Yılında Aydın" temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren eserlerden oluşan sergi, Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde saat 19.30'da açılacak.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm Aydınlılar'ı kurtuluş coşkusunu yaşamak için etkinliklere davet etti.