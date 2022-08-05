Aydın haberi... Didim Belediyesi 4 Ruhsatsız Santralı Mühürledi - Haberler

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Aydın haberi... Didim Belediyesi 4 Ruhsatsız Santralı Mühürledi

Aydın haberi... Didim Belediyesi 4 Ruhsatsız Santralı Mühürledi

Aydın haberi: Didim'de 'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı' bulunmayan dört beton santralı, Didim Belediyesi tarafından mühürlendi.

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Didim'de 'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı' bulunmayan dört beton santralı, Didim Belediyesi tarafından mühürlendi.

Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı' bulunmadığı tespit edilen dört beton santralı, Didim Belediyesi tarafından inceleme altına alındı. Yürütülen çalışmalar kapsamında santrallar, Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

ANKA / Yerel

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Didim Belediyesi Aydın Yerel Haberler

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