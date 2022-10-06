Aydın haberi! Aydın Büyükşehir Belediyesi dört çeşit yemeği 15 liradan sunmaya başladı

Aydın haberleri... Aydın Büyükşehir Belediyesi dört çeşit yemeği 15 liradan sunmaya başladı Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yemekte fiyat güncellemesine yoğun ilgi Aydın Büyükşehir Belediyesi, yeni bir uygulama ile şehrin en işlek yerindeki restoranında dört çeşit yemeği 15 TL'den satmaya başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi dört çeşit yemeği 15 liradan sunmaya başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yemekte fiyat güncellemesine yoğun ilgi

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi, yeni bir uygulama ile şehrin en işlek yerindeki restoranında dört çeşit yemeği 15 TL'den satmaya başladı. Başta öğrenciler olmak üzere durumdan oldukça memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sosyal belediyeciliği her alanda uygulamaya devam edeceklerini ifade etti.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda öğrenci olduğunu ifade eden Furkan Kaplan, "Yemekler çok güzeldi. Büyükşehir Belediyesi yemeği 15 TL yaptı, yapmasaydı durumumuz kötüydü. Sabah özellikle burada yemek yiyebilmek için az kahvaltı yapıyorum. Evde dört kişiyiz, günde sadece dört ekmek yiyebiliyoruz. Öğrenci dostu, halk dostu Özlem Başkan'a kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Emekli olduğunu belirten Gönül Tek, "O kadar mutlu olduk ki. Burada düşük fiyatla yemek verildiğini bilmeden geldim. Yemekler çok lezzetli; böyle dört çeşit yemeği özel günlerimizde bile veremiyoruz. Ekmeğin 4 lira olduğu bir zamanda tek bir öğünün 15 TL olması çok iyi. Öğrenciler için olduğu kadar biz yaşlılar için de biçilmiş kaftan. Karnımız acıktığında gelip karnımızı doyurabiliriz" şeklinde konuştu.

"Bu ekonomide herkes için çok iyi"

Bir başka emekli Huriye Avcı ise "Özlem Hanım böyle bir kampanya yapmış. Bugün ilk kez geldik. Çok memnunuz. Ekonominin bu kadar bozuk olduğu bir dönemde öğrencilerimiz, çalışanlarımız için, herkes için çok iyi. Özlem Hanım'a başarılar diliyoruz" dedi.

"Dar gelirlinin her zaman yanındayız"

Başkan Çerçioğlu, göreve geldiklerinden bu yana "Aydın'da hiç kimse yatağa aç girmez, hiç kimse soğuktan üşümez; çünkü biz varız, Aydın Büyükşehir Belediyesi var" diyerek sosyal belediyeciliği uyguladıklarını söyledi. Başkan Çerçioğlu, "Artık hayat pahalılığı hayatın her alanında kendisini fazlasıyla hissettiriyor. İstedik ki emekçi kardeşlerimiz, öğrencilerimiz, emeklilerimiz, vatandaşlarımız kaliteli yemeğe ucuza ulaşabilsin. Dar gelirlinin her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.