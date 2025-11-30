Aydın Gönüllü Arama Kurtarma Ekibi Hava Şartlarına Rağmen Eğitime Devam Ediyor

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü çatısı altında görev yapan Aydınlı gönüllü arama kurtarma ekibi, afetlere karşı hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle inşaat sektöründe çalışan profesyonellerden oluşan ekip, zorlu hava ve arazi şartlarına aldırış etmeden, yağmur ve çamur demeden eğitimlerine devam ediyor.

Bölgenin aktif deprem kuşağında yer alması nedeniyle enkaz altında yürütülen arama kurtarma çalışmalarının hayati önem taşıdığına dikkat çekilirken, inşaat alanında deneyimli gönüllülerin oluşturduğu ekip sahada önemli avantaj sağlıyor. Yapı sistemlerine, kolon ve kiriş gibi taşıyıcı elemanlara hakim olan gönüllüler, enkazda güvenli hareket etme ve doğru müdahale konularında öne çıkıyor.

Zorlu şartlar gerçek afetleri aratmıyor

Haftalık eğitim programı kapsamında gönüllüler bu hafta yoğun yağış altında enkaz simülasyonu, sedye ile yaralı taşıma teknikleri ve temel ilk yardım uygulamalarını tatbik etti. Çamurlu zemin ve olumsuz hava şartları, eğitimin zorluk seviyesini yükseltirken, ekiplerin afet anındaki fiziksel dayanıklılığı ile koordinasyon kabiliyetini de artırdı.

?AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu gönüllülük ruhu ve disiplinli eğitimin önemine vurgu yaparak, bu gönüllülerin mesleki bilgi birikimlerini tamamen gönüllü olarak afetlere müdahale kapasitesine kattığını, bu durumun hem ekip motivasyonunu yükselttiğini hem de Aydın'ın afetlere hazırlık seviyesini güçlendirdiğini ifade etti.

Eğitimlere katılan Aydınlı gönüllü inşaatçılar ise hava şartlarını mazeret olarak görmediklerini, eğitim ne kadar zorlu olursa gerçek afetlerde o kadar hazırlıklı olacaklarını belirterek, ihtiyaç duyulan her an can kurtarmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Öte yandan AFAD'ın gönüllülük sistemi kapsamında, afet yönetiminin her aşamasında görev almak isteyen vatandaşların e-Devlet üzerinden başvuru yapabileceği hatırlatıldı. - AYDIN