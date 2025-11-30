Haberler

Aydın Gönüllü Arama Kurtarma Ekibi Hava Şartlarına Rağmen Eğitime Devam Ediyor

Aydın Gönüllü Arama Kurtarma Ekibi Hava Şartlarına Rağmen Eğitime Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı gönüllü arama kurtarma ekibi, zorlu hava koşullarında eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. İnşaat sektöründe deneyimli gönüllüler, afetlere hazırlık çalışmalarında önemli bir rol üstleniyor.

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü çatısı altında görev yapan Aydınlı gönüllü arama kurtarma ekibi, afetlere karşı hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle inşaat sektöründe çalışan profesyonellerden oluşan ekip, zorlu hava ve arazi şartlarına aldırış etmeden, yağmur ve çamur demeden eğitimlerine devam ediyor.

Bölgenin aktif deprem kuşağında yer alması nedeniyle enkaz altında yürütülen arama kurtarma çalışmalarının hayati önem taşıdığına dikkat çekilirken, inşaat alanında deneyimli gönüllülerin oluşturduğu ekip sahada önemli avantaj sağlıyor. Yapı sistemlerine, kolon ve kiriş gibi taşıyıcı elemanlara hakim olan gönüllüler, enkazda güvenli hareket etme ve doğru müdahale konularında öne çıkıyor.

Zorlu şartlar gerçek afetleri aratmıyor

Haftalık eğitim programı kapsamında gönüllüler bu hafta yoğun yağış altında enkaz simülasyonu, sedye ile yaralı taşıma teknikleri ve temel ilk yardım uygulamalarını tatbik etti. Çamurlu zemin ve olumsuz hava şartları, eğitimin zorluk seviyesini yükseltirken, ekiplerin afet anındaki fiziksel dayanıklılığı ile koordinasyon kabiliyetini de artırdı.

?AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu gönüllülük ruhu ve disiplinli eğitimin önemine vurgu yaparak, bu gönüllülerin mesleki bilgi birikimlerini tamamen gönüllü olarak afetlere müdahale kapasitesine kattığını, bu durumun hem ekip motivasyonunu yükselttiğini hem de Aydın'ın afetlere hazırlık seviyesini güçlendirdiğini ifade etti.

Eğitimlere katılan Aydınlı gönüllü inşaatçılar ise hava şartlarını mazeret olarak görmediklerini, eğitim ne kadar zorlu olursa gerçek afetlerde o kadar hazırlıklı olacaklarını belirterek, ihtiyaç duyulan her an can kurtarmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Öte yandan AFAD'ın gönüllülük sistemi kapsamında, afet yönetiminin her aşamasında görev almak isteyen vatandaşların e-Devlet üzerinden başvuru yapabileceği hatırlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak

Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı

4 gün sonra Türkiye'ye böyle veda etti! İşte Papa'nın yeni durağı
Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı! Dehşet anları kamerada

Bulun bu adamı! Küçük kıza yaptığı skandal hareket kameraya yansıdı
Filipe Luis, 1.5 yıl önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde şimdiden kazandığı kupa sayısıyla dikkat çekti

Teknik adamlığa 1.5 yıl önce başladı! Kazandığı kupa sayısına bakın
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Trump, dede rolüyle gündemde: Torunuyla keyifli bir gün geçirdi

Dünyayı sarsan lider, torunuyla yumuşadı: Trump'ın en sakin günü
Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı

Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı
Partizan taraftarları, Obradovic'in ayrılığını antrenmanda protesto etti

Takımdan ayrıldı, taraftarlar dayanamayıp salonu bastı
Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir

Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Şükran günü şoku: Ağırlığa dayanamayan masa devrildi

Masa ağırlığa dayanamadı, Aile neye uğradığını şaşırdı
Anlaşma tamamlandı! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma tamamlandı! 1.5 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüyor
Volkan Demirel'in hedefinde Galatasaray'ın iki yıldızı birden var

Hedefinde Galatasaray'ın iki yıldızı birden var
Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifi neden reddettiği belli oldu

Sadettin Saran'ın teklifini reddetmesinin sebebi meğerse buymuş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.