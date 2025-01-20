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Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nde Devir Teslim Töreni Gerçekleşti

Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nde Devir Teslim Töreni Gerçekleşti
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Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nde yapılan genel kurulda Erman Çetin, başkanlığa seçilerek Ferdi Uzun'dan görevi devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Uzun, Çetin'e başarılar diledi, Çetin ise gazeteciliğin itibarını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti(AGC) Başkanı Ferdi Uzun, gerçekleştirilen genel kurulda başkan seçilen Erman Çetin'e görevini devretti.

AGC, Cumartesi günü genel kurul yaptı. Genel kurulda Erman Çetin ve Veysel Karahan yönetimleriyle birlikte başkanlığa talip oldu. AGC üyelerinin oy kullanma işleminin ardından başkan Erman Çetin seçildi. AGC Başkanı Ferdi Uzun bugün cemiyet binasında düzenlenen devir teslim töreninde görevini yeni başkan Erman Çetin'e devretti. Çetin'i yönetimi ve gazeteciler yalnız bırakmadı.

Devir teslim töreninde konuşan Başkan Ferdi Uzun, "Zaman su gibi akıp geçiyor. 3 yıl önce diğer binamızda Semra Şener başkanımızdan görevi devralmıştık. Bizim için çok iyi bir heyecandı. Bence bazı durumlarda insanlar koltuklarını bırakabilmeli. Biz açıkçası bunu göstermek istedik. Bundan dolayı ben aday olmadım. Aday yolculuğuna Erman Çetin ve Veysel Karahan çıktı. Netice itibariyle demokrasinin gereği sandıktan Erman Çetin çıktı. Kendisini kutluyorum. Her ne kadar seçim sürecinde istenmeyen durumlar yaşansa da bu durumu kabul etmediğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Sonuçta birileri aday çıkar. Birileri oy verir birileri oy vermez. Önemli olan göreve gelindiğinde bunları bir kenara bırakıp herkesin başkanı olarak yola devam etmektir. Çünkü asıl olan AGC'dir. Erman Çetin başkanımız da aynı doğrultuda görevine devam edeceğine inanıyorum. Kendisine ve yönetimine şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Görevi devralan Başkan Erman Çetin, gazetecilik kariyerinde kendisi için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Genel kurulda kendisine ve yönetimine gösterilen teveccühten dolayı teşekkür eden Başkan Çetin, "Biz vatandaşlar adına kamu denetçiliği yapan insanlarız. Gazetecinin de itibarını arttırarak daha gür sesle güzel işler yapmayı temenni ediyoruz. Bu da sizlerin desteği ile olacak" dedi.

"Koltuktan güç alan değil koltuğa güç verenlerden olmak istiyoruz" diyen Başkan Çetin, "Bunun yapılabilirliği noktasında AGC'nin örnek bir rol model üstlendiği bir organizasyon olduğunu herkese ispatlamak hedefindeyiz. Ferdi Uzun başkanımız ve yönetimine bugüne kadar yaptığı görev için teşekkür ederim. Sizden bu emaneti devralarak daha iyi noktaya götürmenin şiarıyla görev yapacağız" diye konuştu.

Başkan Çetin, bugüne kadar yaptığı görev için Uzun'a teşekkür edip çiçek takdim etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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