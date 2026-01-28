Haberler

AYESOB Başkanı Künkcü'den tüm esnafa hayati çağrı

AYESOB Başkanı Künkcü'den tüm esnafa hayati çağrı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden esnaf Muharrem Bayram için duyarlı vatandaşlara ve esnafa çağrıda bulundu. Bayram'ın acil olarak canlı karaciğer nakline ihtiyacı var.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Aydınlı esnaf Muharrem Bayram için tüm esnaf camiasına ve duyarlı vatandaşlara çağrıda bulundu.

İncirliova ilçesinde doğramacılık mesleğini sürdüren, Çiçekçilik işletmecisi Ömrüye Bayram'ın eşi olan, evli ve iki çocuk babası 44 yaşındaki Muharrem Bayram'ın sağlık durumunun her geçen gün ağırlaştığı, acil olarak canlı karaciğer nakline ihtiyaç duyduğu öğrenildi. Bayram'ın tedavisi İzmir'de devam ediyor.

"Esnaf dayanışması gösterelim"

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, yaptığı açıklamada Aydın'da yaklaşık 50 bin esnafı temsil ettiklerini hatırlatarak, "Aydın esnafı bugüne kadar her zor durumda birlik ve beraberlik içinde hareket etmiştir. Bugün de bir esnaf kardeşimizin hayata tutunabilmesi için aynı duyarlılığı göstereceğimize inanıyorum. Muharrem Bayram kardeşimizin acil olarak canlı karaciğer donörüne ihtiyacı vardır. Uygun bir donör bulunması halinde bir can kurtulacak, iki evlat babasına kavuşacaktır. Tüm esnaf kardeşlerimizi ve hemşehrilerimizi bu hayati konuda destek olmaya davet ediyorum. Esnaf dayanışmasının bugün bir cana umut olmasını temenni ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Yıllar sonra bir ilk! Trump'ın iki kelimesi deprem etkisi yarattı

Yıllar sonra bir ilk! Trump'ın iki kelimesi deprem etkisi yarattı
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi

Seks partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gidecek mi kalacak mı? Jhon Duran son kararını verdi

Gidecek mi kalacak mı? Son kararını verdi
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Denizaltıda 9 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Ülke tarihine geçti! Baskın yapılan denizaltıdan neler çıktı neler
Dar gelirlinin umudu ilk evim konut kredisi, inşaat sektörünü canlandıracak

Dar gelirlinin umudu ilk evim konut kredisi sektörü canlandıracak
Gidecek mi kalacak mı? Jhon Duran son kararını verdi

Gidecek mi kalacak mı? Son kararını verdi
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak

Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Fenerbahçe'de büyük ters köşe! 'Golcü gelecek' derken yıldız isim gidiyor

F.Bahçe'de büyük ters köşe! "Golcü gelecek" derken yıldız isim gidiyor