Aydın Emniyet Müdürü, Emekli Polis Memurlarına Teşekkür Belgesi Takdim Etti

Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, emekli polis memurları ile buluşarak teşekkür belgesi takdim etti.

Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, emniyet teşkilatına uzun yıllar hizmet verdikten sonra emekliye ayrılan personelle Polis Evi'nde düzenlenen programda bir araya geldi. Buluşmada, emekli teşkilat mensuplarına özverili ve fedakar hizmetlerinden ötürü teşekkür eden İl Emniyet Müdürü Erdoğan, kendilerine emeklilik hayatlarında sağlık, mutluluk ve huzur diledi.

Program kapsamında, emekli personele "Teşekkür Belgesi" takdim eden Müdür Erdoğan, "Sizlerin bıraktığı izler, teşkilatımıza her zaman yol gösterecek. Emekleriniz için minnettarız" ifadelerini kullandı.

Konu ile ilgili Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İl Emniyet Müdürümüz Armağan Adnan Erdoğan, müdürlüğümüz kadrosundan emekli olan teşkilat mensuplarımız ile Polis Evi'nde bir araya geldi. Emeklilik hayatlarında kendilerine başarılar dileyen İl Emniyet Müdürümüz, göstermiş oldukları özverili ve fedakar çalışmalarından dolayı emekli Teşkilat Mensuplarımıza 'Teşekkür Belgesi' takdim etti" ifadeleri yer aldı. - AYDIN