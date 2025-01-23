Aydın'dan Umre Kafilesi Kutsal Topraklara Uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umre ibadetini yerine getirmek üzere Aydın'dan yola çıkan kafile düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Bey Cami'nde düzenlenen uğurlama programına, kurum amirleri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program din görevlileri tarafından okunan ilahiler ve kasideler ile devam etti. Kutsal topraklara gitmenin heyecanı ile duygu dolu anların yaşandığı uğurlama töreninde Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz dua yaptı. Yakınları ile vedalaşan umreciler Medine'ye uğurlandı. - AYDIN