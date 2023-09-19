Aydın'dan gaziler günü mesajı

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Doğu Anadolu Bölge Başkanı Hayrettin Aydın, Gaziler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Aydın yayınladığı mesajda şunları kaydetti; "Gazilik, faziletli, inançlı ve ahlaklı duruşun aziz bir sonucu olarak hepimizin üzerine titremesi ve saygı duyması gereken muazzam bir ünvandır. Gazilerimiz, ateşe adeta meydan okumuş, zorlu şartlarda, ülkemizi tüm savaşlarda ve terör örgütlerine karşı korkusuzca göğüs germiş Kahramanlar olarak hepimize emanettirler. Bu vesileyle tüm Şehitlerimize ve hayatını kaybetmiş Gazilerimize Allah'tan Rahmet yaşayan tüm Gazilerimize şükranlarımı sunarım. Vatan size minnettardır. Gaziler günü kutlu olsun." - ERZURUM