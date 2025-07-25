Aydın'da Yeni İl Milli Eğitim Müdürü Göreve Başladı

Aydın'da Yeni İl Milli Eğitim Müdürü Göreve Başladı
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Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini devreden Süleyman Ekici, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atandı. Yeni müdür Mehmet Yiğit, Aydın'daki eğitim faaliyetlerini daha ileri taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürütürken Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Süleyman Ekici, görevini Mehmet Yiğit'e devretti.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen törende görevi devreden Süleyman Ekici, görevini Mehmet Yiğit'e teslim etti. Müdür Mehmet Yiğit, Ekici'ye emekleri dolayısıyla teşekkür ederek, Aydın'daki eğitim faaliyetlerini daha ileri taşıma hedefinde olduklarını söyledi. Törenin ardından Yiğit ve Ekici, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Vali Canbolat, Süleyman Ekici'ye görev süresince Aydın'da eğitime verdiği katkılar dolayısıyla teşekkür ederken, yeni İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit'e de görevinde başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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