Aydın'da Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Pınardere Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, " Geldiğimiz noktada yangını kontrol altına aldığımızı şu an için söyleyemeyiz ama etrafını çevirmeye başladık. İnşallah en kısa zamanda bir sonuç almak istiyoruz" dedi.

Vali Canbolat açıklamasında, "Pınardere Efeler bölgesinde 15.30 itibariyle Emniyet Müdürlüğümüzün atış poligondaki bir çalışma tadilat sahasında spiraldan çıkan bir yangın çevreye yayıldı. İlk andan itibaren bütün ekiplerimiz bölgeye geldi ve müdahaleye başladılar. Toplamda şu an 168 personel, toplam 53 araç ve hava aracı olarak da 9 araçla yangına müdahale ediyoruz. Geldiğimiz noktada yangını kontrol altına aldığımızı şu an için söyleyemeyiz ama etrafını çevirmeye başladık. İnşallah en kısa zamanda bir sonuç almak istiyoruz. Bölgede şu an AFAD, ADM, Emniyet, jandarma, Büyükşehir, UMKE ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Kızılay, Devlet Su İşleri, Karayolları, STK'lar ve diğer ekiplerimiz bölgede görev yapıyor. Şu ana kadar herhangi bir iş yerinde veya evde bir zarar yok. Emirdoğan Mahallesi'nin çevresini kuşattık herhangi bir sıkıntı olmasın diye müdahalemiz devam ediyor. İnşallah akşama kadar bir netice alalım istiyoruz" dedi. - AYDIN